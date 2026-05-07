13:16, 7 мая 2026

Президент постсоветской страны прибыл в Москву

Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщает информационное агентство «Рес» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Босикову.

Уточняется, что Гаглоев прибыл по приглашению российского лидера Владимира Путина. Он примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Дня Победы.

«В рамках визита Алан Гаглоев посетит памятные и официальные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. До начала торжеств у президента также запланирован ряд рабочих встреч», — рассказала Босикова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что не приедет на парад 9 Мая. Причиной этого стали предстоящие в стране выборы в парламент.

