Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:41, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян совершить одно действие перед уборкой зимней одежды в шкаф

Врач Малышева заявила, что зимнюю одежду нужно постирать перед уборкой в шкаф
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус назвали одно действие, которое нужно совершить перед тем, как убрать зимнюю одежду в шкаф. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, они рассказали об опасности хранящихся дома пуховиков.

«Наступило время убирать зимнюю одежду в шкаф. Это серьезная проблема, потому что зимняя одежда — это главная одежда, которая содержит что?» — спросила Малышева у коллеги. В ответ Продеус заявил, что пуховики и шерстяные свитеры являются источниками полевых клещей, которые могут вызывать аллергию.

Специалисты призвали россиян постирать зимние вещи перед тем, как убрать их в шкаф. Как уточнила Малышева, это позволит избавиться от клещей. Постиранную одежду следует поместить в вакуумные пакеты, чтобы снизить риск появления паукообразных, добавила она.

При этом Продеус предупредил, что избавиться от клещей раз и навсегда не получится. По его словам, стирать зимние вещи необходимо один раз в год.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» пожаловалась на адскую боль из-за болезни. Врач рассказала, что не могла наступать на ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok