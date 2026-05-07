Малышева призвала россиян совершить одно действие перед уборкой зимней одежды в шкаф

Врач Малышева заявила, что зимнюю одежду нужно постирать перед уборкой в шкаф

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус назвали одно действие, которое нужно совершить перед тем, как убрать зимнюю одежду в шкаф. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, они рассказали об опасности хранящихся дома пуховиков.

«Наступило время убирать зимнюю одежду в шкаф. Это серьезная проблема, потому что зимняя одежда — это главная одежда, которая содержит что?» — спросила Малышева у коллеги. В ответ Продеус заявил, что пуховики и шерстяные свитеры являются источниками полевых клещей, которые могут вызывать аллергию.

Специалисты призвали россиян постирать зимние вещи перед тем, как убрать их в шкаф. Как уточнила Малышева, это позволит избавиться от клещей. Постиранную одежду следует поместить в вакуумные пакеты, чтобы снизить риск появления паукообразных, добавила она.

При этом Продеус предупредил, что избавиться от клещей раз и навсегда не получится. По его словам, стирать зимние вещи необходимо один раз в год.

