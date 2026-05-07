Пугачева дала редкий комментарий о своей дочери

Уехавшая из РФ Алла Пугачева восхитилась снимком своей дочери Кристины Орбакайте

Уехавшая из России после начала специальной военной операции Алла Пугачева оценила новые фото Кристины Орбакайте. Комментарий артистки появился под постом ее дочери в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Обычно сдержанная на эмоции в социальных сетях Примадонна отреагировала на несколько снимков Орбакайте в эффектном синем наряде восторженной репликой.

«Обалденная. Как всегда! Да!» — написала Алла Борисовна.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что поддерживает общение с покинувшей Россию Аллой Пугачевой и получает от нее мудрые советы.