Река в российском городе наполнилась маслом

В Новосибирске рапсовое масло попало в реку Обь

В Новосибирске произошел разлив рапсового масла в реке Оби. Для устранения последствий на воде установили боновые ограждения, передает муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в Telegram-канале.

Разлив случился 6 мая. Масло вытекло из контейнеровоза возле остановки общественного транспорта «Байкальская» на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе российского города. Сегодня спасатели провели работы по установке ограждений и напомнили, что рапсовое масло не считается опасным для экологии и является биоразлагаемым продуктом.

«Оно [рапсовое масло] не наносит существенного вреда окружающей среде, быстро разлагается в почве и воде, не образуя токсичных соединений», — говорится в сообщении. В МАСС призвали жителей проявить терпение и не паниковать.

Ранее в акватории Черного моря у Одессы произошел разлив большого количества подсолнечного масла.