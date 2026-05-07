Рекордно подорожавшая корейская компания перестанет продавать телевизоры в Китае

WSJ: Samsung остановит продажи бытовой техники в Китае

Южнокорейская Samsung, стоимость которой на днях превысила триллион долларов, решила отказаться от продаж телевизоров и бытовой техники в Китае, сосредоточившись на розничной реализации смартфонов и компьютерных чипов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В рекордно подорожавшей компании отметили, что соответствующее решение принято на фоне усиления конкуренции на местном рынке и пообещали приложить все необходимые усилия для минимизации последствий для покупателей и бизнес-партнеров.

В прошлом году сегмент, об отказе от продаж в котором идет речь, принес Samsung операционный убыток. В начале недели компания впервые за более чем два года сменила руководителя бизнеса по производству телевизоров.

Также на этой неделе Samsung стала вторым после тайваньского производителя чипов TSMC представителем Азии, которому удалось достичь триллионной рыночной капитализации. На фоне бурного роста спроса на чипы, используемые в инструментах искусственного интеллекта, компания подорожала за год в четыре раза, а за день — на 13 процентов. Прибыль ее полупроводникового подразделения выросла в 48 раз за квартал и, как ожидается, продолжит стремительно расти, поскольку контрактные цены летят вверх на фоне ограниченного предложения.