Силовые структуры
10:45, 7 мая 2026

Россиянин оказался в СИЗО за переданный аккаунт в соцсети

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе по решению суда в СИЗО заключили жителя Сургута 1989 года рождения, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый вел переписку в социальной сети с представителем террористической организации, взгляды которой он разделял. По просьбе собеседника он передал ему свою учетную запись в другом мессенджере, который был использован в качестве средства связи участниками террористической организации.

Ранее в Ярославле ФСБ задержала 39-летнего жителя за передачу Украине данных об участниках СВО.

