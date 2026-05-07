09:41, 7 мая 2026

Россиянин сменил профессию детского педагога на наркоторговца

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Самарской области бывшего детского педагога из Тольятти уличили в сбыте наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, мужчина решил сменить род деятельности и откликнулся в интернете на предложение распространять наркотики за вознаграждение. Карьера наркоторговца продлилась порядка трех месяцев, пока его не задержали в Сызрани в августе 2025 года. Отмечается, что это было сделано сотрудниками местного ФСБ при реализации оперативной информации. В салоне нашли 330 граммов метилэфедрона, в гараже еще полтора килограмма того же вещества.

Бывшему педагогу грозит до 11 лет лишения свободы.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области полиция задержала бывшего участника команды КВН «Халатные люди» Артема Краснобаева, у которого была обнаружена крупная партия наркотиков и оборудование для их употребления и фасовки.

