Россиянка побывала в Японии и рассказала о свиданиях местных с несовершеннолетними

Российская тревел-блогерша Арина Шумакова побывала в Японии, рассказала о свиданиях местных с несовершеннолетними школьницами и даже сняла это на видео. Кадрами она поделилась в личном Telegram-канале.

По ее словам, у мужчин в стране все время занимает работа — на личную жизнь почти не остается времени. «В Японии молодые девушки — чаще всего это старшеклассницы — практикуют свидания с мужчинами среднего и старшего возраста за деньги и дорогие подарки», — рассказала россиянка. Больше всего это распространено в Токио, добавила она.

На видео показаны девушки, которые, чтобы найти себе спутника, встают на оживленных улицах с табличками в руках. На них написано место, в которое они хотели бы сходить. При этом с 1999 года в Японии действует запрет на встречи с несовершеннолетними, но это не помогло ситуации, заключила соотечественница.

