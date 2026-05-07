Российский экспорт вафель установил рекорд

«Агроэкспорт»: РФ в 2025 году экспортировала вафли на рекордные $152 млн

Российский экспорт вафель достиг в 2025 году исторического максимума в более чем 152 миллиона долларов. Об установленном рекорде сообщил федеральный центр «Агроэкспорт», по данным которого показатель вырос к уровням 2024-го на 11 процента, а физический объем поставок составил 58 тысяч тонн.

Отмечается, что среднегодовой темп роста мирового рынка этих «печеных лепешек из дрожжевого теста с сетчатым узором» прогнозируется на уровне около 5 процентов с увеличением к 2032 году до 6,23 миллиарда долларов, с 4,19 миллиарда в 2024-м.

По итогам трех первых месяцев 2026 года без учета данных ЕАЭС за март Россия поставила за рубеж около девяти тысяч тонн вафель на почти 25,5 миллиона долларов, оценили эксперты.

Ранее стало известно, что российский экспорт протеина вырос в прошлом году вдвое и стал рекордным за счет поставок в Израиль, Азербайджан и Казахстан.