Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 7 мая 2026Силовые структуры

Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

На Урале задержали исследователя репрессий Новоселова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Урале задержали 37-летнего исследователя политических репрессий и историка Олега Новоселова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает 66.ru.

По данным издания, Новоселов обвиняется в содействии террористической деятельности. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей. Отмечается, что точная дата задержания историка не известна.

Новоселов занимался изучением репрессии в Свердловской области. Архивные материалы он публиковал в своем Telegram-канале. Он заявил, что региональный архив перестал выдавать историкам дела репрессированных и предоставляет доступ к информации о них только родственникам жертв.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу историка-иноагента Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом), обвиняемой в распространении фейков о Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Стало известно о смерти нескольких десятков детей в России с начала СВО

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    На Украине описали вайб приехавшего европейского короля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok