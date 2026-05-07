Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

На Урале задержали исследователя репрессий Новоселова

На Урале задержали 37-летнего исследователя политических репрессий и историка Олега Новоселова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает 66.ru.

По данным издания, Новоселов обвиняется в содействии террористической деятельности. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей. Отмечается, что точная дата задержания историка не известна.

Новоселов занимался изучением репрессии в Свердловской области. Архивные материалы он публиковал в своем Telegram-канале. Он заявил, что региональный архив перестал выдавать историкам дела репрессированных и предоставляет доступ к информации о них только родственникам жертв.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу историка-иноагента Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом), обвиняемой в распространении фейков о Российской армии.