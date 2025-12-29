Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 29 декабря 2025Силовые структуры

Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу иноагента Эйдельман о фейках о ВС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ПЕТЯ ПЛОСКОВ / YouTube

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу историка-иноагента Тамары Эйдельман, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
 
Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет в заочном режиме без обвиняемой, которая находится в розыске. Выдана санкция на ее заочный арест.

Эйдельман предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
 
Основанием для расследования стали рассуждения историка в авторской программе о действиях СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах, содержавшие негативные высказывания. Запись была выложена 5 мая 2024 года, а 8 июля того же года Эйдельман сделала пост в соцсети с фейковой информацией о Российской армии.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, который историку назначил суд в декабре 2024 года за дискредитацию действий армии РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok