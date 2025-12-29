Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу иноагента Эйдельман о фейках о ВС

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу историка-иноагента Тамары Эйдельман, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.



Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет в заочном режиме без обвиняемой, которая находится в розыске. Выдана санкция на ее заочный арест.

Эйдельман предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.



Основанием для расследования стали рассуждения историка в авторской программе о действиях СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах, содержавшие негативные высказывания. Запись была выложена 5 мая 2024 года, а 8 июля того же года Эйдельман сделала пост в соцсети с фейковой информацией о Российской армии.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, который историку назначил суд в декабре 2024 года за дискредитацию действий армии РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.