Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

МИД России вызвал посла Армении Арсеняна после выступления Зеленского в Ереване

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин вызвал посла Армении в Москве Гургена Арсеняна в дипведомство после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Ереване. В ходе встречи дипломату было заявлено о том, что предоставление армянской стороной «трибуны» главе Украины является категорически неприемлемым, поскольку тот озвучивал террористические угрозы в адрес РФ, отмечается в сообщении российского МИД.

В министерстве добавили, что Москва испытывает справедливое негодование по поводу инцидента и считает отсутствие со стороны Армении негативной оценки «подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений».

Дипломатический источник в беседе с ТАСС поведал, что разговор с Арсеняном был «крайне жестким». «Устроенный антироссийский шабаш накануне 9 Мая и прямые угрозы террористических атак, озвученные Зеленским в столице Армении при молчаливом соглашательстве всех присутствующих, идут вразрез с союзническими обязательствами и заверениями о дружбе», — пояснил он.

Во время саммита Европейского политического сообщества в Армении Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве.