Россию назвали рычагом влияния Европы на США

Сакс: Тесные отношения с Россией были для Европы рычагом влияния на США

Германия и Евросоюз (ЕС) могли использовать тесные отношения с Россией и газопроводы в качестве рычагов влияния на США, но упустили эту возможность. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«США рассматривали "Северный поток" и более тесные отношения между Германией и Россией как угрозу собственному превосходству и их политическому влиянию в Европе», — пояснил он.

Однако, как отметил Сакс, европейские страны вместо того, чтобы усилить свои позиции за счет сотрудничества с Россией, полностью подыгрывали США.

«Она (Европа — прим. «Ленты.ру») прониклось идеей о расширении в Центральную и Восточную Европу. Мне нравится эта идея, но мне не понравилась идея строительства новой стены, чтобы отгородиться от России», — сказал он.

22 апреля Министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу», в которой Россия объявлена «главной угрозой».