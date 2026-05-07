Сбивший насмерть звезду клипа «Девочка-война» байкер попал на видео в зале суда

РЕН ТВ: Сбивший насмерть модель Добромилову байкер 21 раз нарушал ПДД

Сбивший насмерть звезду клипа «Девочка-война» Ксению Добромилову в Москве 34-летний байкер Максим Завирюха попал на видео в зале суда. Об этом этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На видео показано, как фигуранта заводят на скамью подсудимых. Он закрывает лицо от журналистов белым листом.

По данным канала, Завирюха ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и за превышение скорости, а за последние шесть лет он 21 раз нарушил ПДД. По мнению следователя, он пренебрежительно относился к общественному порядку. Его адвокат заявила, что мотоциклист признал вину и искренне и чистосердечно раскаялся.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О аварии на Большой Дорогомиловской улице, унесшей жизнь Добромиловой, сообщалось 5 мая. Тогда девушка фотографировала прокаты байкеров, когда один из них встал на заднее колесо. Водитель не справился с управлением и сбил девушку.