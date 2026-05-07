Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

03:35, 7 мая 2026Россия

Собянин: Средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.

5 мая Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жителей не потребовалась.

Ранее системы ПВО за сутки уничтожили 605 дронов, 12 управляемых авиационных бомб и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США.

