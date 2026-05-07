США потребовали от Европы усилить меры по борьбе с терроризмом

США призвали «богатых союзников по НАТО» усилить меры по борьбе с терроризмом

Соединенные Штаты потребовали от Европы немедленно значительно усилить контртеррористические меры в регионе. Об этом говорится в новой американской стратегии по борьбе с терроризмом.

«Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов», — говорится в документе. Также отмечается, что Европа стала источником угроз из-за неконтролируемой миграции, слабых границ и нехватки ресурсов у спецслужб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции, иначе «Европы больше не будет». Глава Белого дома также обвинил европейские страны-члены НАТО в том, что они устроили «бардак» на Украине. По его словам, проблемы Украины никак не касаются США, поскольку государства разделяет океан.