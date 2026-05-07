00:36, 7 мая 2026

Связанная с мебелью смертельная болезнь встревожила врачей

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Британские врачи забили тревогу в связи с возрастающим числом случаев силикоза — специалисты характеризуют его как смертельное заболевание, связанное с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Подробности раскрывает издание The Sun.

«Из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы этого материала оседают глубоко в легких», — уточняется в публикации.

С течением времени эти факторы могут привести к образованию необратимых рубцов. Пациенты жалуются на одышку, а ко всему прочему, болезнь может перерасти в фиброз, что болезненно и смертельно опасно. Количество случаев силикоза уже увеличилось на 450 процентов, отмечают эксперты.

Зачастую заболевание выявляется у специалистов, работающих с кварцевыми столешницами. Это связано с ростом популярности данного материала в обустройстве кухонь, поскольку он дешевле мрамора и гранита.

Ранее нарколог Мария Калюжная рассказала о специфических болезнях любителей вейпов и электронных сигарет. Как подчеркнула специалист, такие девайсы воспринимаются как мягкая альтернатива сигаретам, хотя на практике они формируют зависимость быстрее и незаметнее.

