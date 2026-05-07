Положение трампистов в США описали одним словом

Политолог Шариков: Положение трампистов в США можно описать как «растерянность»

Положение трампистов в США можно сейчас описать словом «растерянность». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

При этом, по словам политолога, Трампа начинают критиковать как ярые MAGA-активисты, такие как член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и журналист Такер Карлсон, так и умеренные республиканцы — например, сенатор от Аляски Лиза Мурковски и конгрессмен Томас Масси. Кандидатам от Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс приходится выбирать: или строить свою кампанию на ассоциации с Трампом, или начать публично критиковать президента.

