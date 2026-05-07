Положение трампистов в США описали одним словом

06:42, 7 мая 2026

Политолог Шариков: Положение трампистов в США можно описать как «растерянность»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Положение трампистов в США можно сейчас описать словом «растерянность». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

«Думаю, лучше всего их состояние описывает слово "растерянность"», — заметил он.

При этом, по словам политолога, Трампа начинают критиковать как ярые MAGA-активисты, такие как член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и журналист Такер Карлсон, так и умеренные республиканцы — например, сенатор от Аляски Лиза Мурковски и конгрессмен Томас Масси. Кандидатам от Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс приходится выбирать: или строить свою кампанию на ассоциации с Трампом, или начать публично критиковать президента.

Ранее Павел Шариков оценил возможность начала наземной операции США в Иране. По его словам, исключать такой сценарий пока не стоит.

