Возможность распада НАТО из-за конфликта в Иране оценили

Политолог Павел Шариков: НАТО не грозит распад из-за конфликта в Иране

НАТО не грозит распад из-за конфликта в Иране, а все существующие противоречия выражаются лишь в риторике. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

«НАТО — слишком значительная организация, и такие конфликты, как операция в Иране, не ведут ни к ее распаду, ни к прекращению участия США в альянсе», — объяснил он.

По мнению политолога, американская операция в Иране сама по себе не является основанием для действий НАТО, поэтому критика президентом США Дональдом Трампом своих союзников остается только риторикой. При этом законопроект о выходе из альянса, который внес один из республиканских конгрессменов еще в декабре, до сих пор даже не обсуждался.

Павел Шариков также описал нынешнее положение трампистов из-за войны в Иране. По его мнению, их состояние можно назвать растерянностью.