Будущее диалога России и США описали

Политолог Павел Шариков: Позитивных изменений в диалоге России и США пока нет

Позитивных изменений в диалоге России и США на фоне иранского кризиса пока нет. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

По словам политолога, Россия пытается представить себя посредником или по крайней мере участником возможной американо-иранской сделки. Однако президент США Дональд Трамп в этом заинтересован. Кроме того, иранский кризис отвлекает его от других направлений внешней политики, в том числе украинского конфликта и выстраивания двухстороннего диалога с Россией.

«Украинский трек очевидно притормозился, да и на других направлениях диалога заметных изменений не происходит», — резюмировал он.

Павел Шариков также оценил возможность распада НАТО из-за конфликта в Иране. По его словам, организация вряд ли прекратит свое существование.