Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 7 мая 2026Забота о себе

Тяжелая работа на корабле помогла мужчине избежать поразившей его семью болезни

New Scientist: 70-летний американец Уитни с мутацией избежал болезни Альцгеймера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Тяжелая работа на корабле помогла 70-летнему американцу Дагу Уитни предотвратить развитие болезни Альцгеймера, поразившей ранее его семью. О его истории написало издание New Scientist.

Уитни является носителем наследственной мутации, которая почти всегда приводит к раннему развитию болезни Альцгеймера в возрасте от 40 до 50 лет. «Моя семья была выкошена этим заболеванием. У моей мамы было 13 братьев и сестер, и 10 из них не стало в возрасте до 60 лет. Это была настоящая эпидемия», — рассказал он.

Тем не менее сам Уитни смог избежать болезни Альцгеймера. Более того, томография мозга показала, что у американца было очень мало аномального тау-белка, который в патологическом состоянии вызывает это нейродегенеративное заболевание.

Изучавшие его феномен врачи предположили, что причиной могло быть то, что он в течение многих лет работал механиком на кораблях и много времени проводил в машинном отделении при очень высокой температуре. Исследователи допускают, что именно постоянная жара помогала контролировать уровень тау-белка.

Материалы по теме:
Надо переспать Как смертельное заболевание лишает человека сна и жизни
Надо переспатьКак смертельное заболевание лишает человека сна и жизни
13 октября 2016
Бухай, кури, не спи Почему люди курят при употреблении алкоголя
Бухай, кури, не спиПочему люди курят при употреблении алкоголя
29 октября 2015

Невролог Ребекка Нисбет предположила, что изучение случая Уитни может помочь людям с генетическим риском деменции. «Я думаю, нагревание — метод, которые не причинит вреда и может снизить риск развития деменции», — сказала она.

Невролог добавила, что исследования, проведенные ранее в Европе и Канаде на мышах, показали, что тепловое воздействие помогает сохранить структуру тау-белка и улучшить способность мозга очищать его. Другие исследования, проведенные в Финляндии, показали, что частое посещение сауны значительно снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. По его словам, прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    Россиянин сменил профессию детского педагога на наркоторговца

    В России создали дронопорты для БПЛА-перехватчиков

    Стали известны подробности задержания «звездного» адвоката в Москве

    Россиянка построила бизнес на конфетах с необычной начинкой и села на 14,5 года

    Американское агентство похвалило Милея и повысило рейтинг Аргентины

    Тяжелая работа на корабле помогла мужчине избежать поразившей его семью болезни

    В США решили вернуться к расстрелам

    Младенцу сломали череп в российском роддоме

    Москвичей предупредили об ограничениях интернета на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok