В Ольштыне 14-летнего украинца избили и поставили на колени

В польском городе Ольштын 14-летнего украинского подростка избили и поставили на колени в результате уличного конфликта. Об этом сообщило издание inPoland.

По информации издания, конфликт начался с того, что 12-летний мальчик попытался познакомиться с группой девушек, однако в ответ услышал оскорбления. 14-летний подросток подошел заступиться за младшего брата, однако получил удар в лицо.

После этого девушки позвали на помощь знакомых парней в возрасте 20-30 лет, которые избили 14-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали, он провел в больнице два дня.

Ранее в Польше избили двух украинок, выкрикивая в их адрес грубые ругательства с требованием вернуться на родину.