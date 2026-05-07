12:13, 7 мая 2026Экономика

В Европе начали повышать ставки

ЦБ Норвегии неожиданно повысил ключевую ставку до 4,25 %
Дмитрий Воронин

Фото: Victoria Klesty / Reuters

Центробанк (ЦБ) Норвегии поднял ключевую ставку впервые с 2023 года, стремясь замедлить темпы роста цен. О ее повышении на четверть процентного пункта, до 4,25 процента, говорится в пресс-релизе регулятора.

Аналитики Reuters и Bloomberg считали, что ставка останется на уровне 4 процентов, но ЦБ указал, что более длительный период инфляции выше целевых уровней может привести к росту инфляционных ожиданий компаний и домохозяйств, что осложнит сдерживание цен в будущем. В декабре планировалось, что ставка снизится в 2026 году один или два раза.

Таким образом, европейские ЦБ начали повышать ставки, пытаясь смягчить влияние ближневосточного кризиса, связанное с остановкой поставок через Ормузский пролив. При этом, Норвегия не относится к числу стран, зависящих от импорта нефти, хотя бензин там считается одним из самых дорогих в мире.

В Англии также готовятся к неизбежному росту инфляции. При этом в ЕЦБ уверены, что нынешние проблемы отличаются от ситуации времен нефтяного эмбарго 1970-х, поскольку кроме продолжительного периода высокой инфляции европейские страны столкнулись тогда с очень высоким уровнем безработицы, а сейчас такого не наблюдается.

