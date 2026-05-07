13:46, 7 мая 2026

В Германии объяснили напряженность между Трампом и Мерцем

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Напряженность в отношениях между Дональдом Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем возникла из-за недопонимания. Об этом в интервью Bloomberg News сообщил глава МИД Германии Йохан Вадефуль.

По словам министра, канцлер предупредил Иран о недопустимости попыток унизить американского президента на переговорах. Вадефуль подчеркнул, что отношения между двумя лидерами остаются «прочными», несмотря на недавние необдуманные заявления Мерца.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Берлин поддерживает стремление Вашингтона не допустить получения Тегераном ядерного оружия. «Альянс стал сильнее чем когда-либо прежде» — отметил он, добавив, что Германия будет защищать НАТО всеми возможными способами.

Ранее канцлер Германии рассказал, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не боится открыто не соглашаться с ним. Мерц отметил, что «продолжает стремиться к хорошим трансатлантическим отношениям», несмотря на все разногласия с американским главой. По его словам, ему приходится спорить с Трампом по поводу Ирана и Украины.

