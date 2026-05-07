04:23, 7 мая 2026Бывший СССР

В Германии раскрыли детали нового коррупционного скандала с Зеленским

BZ: Зеленский снова оказался в центре коррупционного скандала из-за Миндича
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за «пленок» бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова украинский президент Владимир Зеленский снова оказался в центре коррупционного скандала. О его деталях пишет издание Berliner Zeitung.

«Новые пленки с Миндичем вновь поставили Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и Миндич обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки», — указано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский может «принести в жертву» Умерова ради защиты собственной власти. Газета задается вопросом, будет ли уход Умерова воспринят как чистка или как «признание структурной слабости» украинской власти.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.

