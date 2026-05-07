В Госдуме назвали единственный вариант обезопасить Россию от ударов

Депутат Журавлев: Нельзя разделять Россию на прифронтовую и тыловую территории

Россия находится в состоянии конфликта и никак нельзя разделять территорию на прифронтовую и ту, что находится в глубоком тылу — в нынешних условиях любая часть находится под постоянной угрозой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Враг наш не знает никаких моральных ограничений, просто лупит в белый свет, как в копейку, рассчитывая лишь, что как можно больше мирных жителей окажется в зоне поражения», — прокомментировал Журавлев.

Депутат отметил, что у Украины предостаточно дронов и ракет, большую часть которых из них успешно сбивает российское ПВО.

«Но чтобы полностью обезопасить Россию, есть единственный вариант - окончательное и бесповоротное уничтожение всего кровавого киевского режима. Надо бить так, чтобы головы боялись поднять, чтобы и мысли не было отдавать приказы о таких налетах - иначе так и будем ежедневно считать погибших и раненых среди гражданского населения», — сказал парламентарий.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина получит по полной программе, если откажется от перемирия в День Победы.

