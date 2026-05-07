Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 7 мая 2026Бывший СССР

В Грузии заявили о «хорошем уроке для шантажистов» от Зеленского

Папуашвили назвал встречу Кобахидзе с Зеленским хорошим уроком для шантажистов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

В Грузии рассказали о получении от украинского лидера Владимира Зеленского «хорошего урока для шантажистов». Такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам встречи премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе с представителем властей Киева, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«"Украинская власть довела ситуацию до того, что Зеленскому пришлось идти к человеку, которого он сам же внес в санкционный список. Несправедливые решения и действия вредят тем, кто их принимает, а не грузинскому народу», — отметил Папуашвили.

4 мая Зеленский впервые за пять лет встретился с премьером Грузии. Их диалог состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Кобахидзе после разговора с Зеленским заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. Он уточнил, что стороны не углублялись в проблемные вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    В бригаде ВСУ ввели тюремную кастовую систему с «рабами» и «шестерками»

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok