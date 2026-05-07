В Грузии заявили о «хорошем уроке для шантажистов» от Зеленского

Папуашвили назвал встречу Кобахидзе с Зеленским хорошим уроком для шантажистов

В Грузии рассказали о получении от украинского лидера Владимира Зеленского «хорошего урока для шантажистов». Такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам встречи премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе с представителем властей Киева, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«"Украинская власть довела ситуацию до того, что Зеленскому пришлось идти к человеку, которого он сам же внес в санкционный список. Несправедливые решения и действия вредят тем, кто их принимает, а не грузинскому народу», — отметил Папуашвили.

4 мая Зеленский впервые за пять лет встретился с премьером Грузии. Их диалог состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Кобахидзе после разговора с Зеленским заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. Он уточнил, что стороны не углублялись в проблемные вопросы.