В Иране поставили Мерца на место после его призыва «не тянуть время»

Посольство Ирана в Турции призвало Мерца не читать нотации другим

Посольство Ирана в Турции резко отреагировало на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости переговоров Тегерана с США. Заявление было опубликовано на официальной странице дипредставительства в социальной сети X.

«Во-первых, говоря об Иране, никогда не используйте слово "должен". Во-вторых, канцлеру было бы мудро попросить своих советников проинформировать его об одном важном факте: Иран подвергся нападению, в то время как переговоры все еще продолжались», — сказано в сообщении.

Также иранское посольство призвало Германию пересмотреть собственную региональную политику и отказаться от двойных стандартов, прежде чем «читать нотации другим».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Иран немедленно начать переговоры с США по урегулированию конфликта и «не тянуть время». «Потому наш сигнал заключается том, что Иран должен сесть за стол переговоров, перестать тянуть время, ему нельзя позволить и дальше держать в заложниках весь регион и, в конечном итоге, весь мир», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Мерца, комментируя его подход к иранской ядерной программе.