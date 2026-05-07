16:29, 7 мая 2026Моя страна

В Красноярск вернулся необычный путешественник с аккордеоном

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: trk7.ru

В Красноярск вернулся 23-летний путешественник из Магадана, исколесивший полстраны на велосипеде и с аккордеоном в руках. О нем рассказали в местном издании trk7.ru.

Музыкант-самоучка по имени Климентий Калужский с начала прошлого года ездит по российским городам и дарит случайным зрителям положительные эмоции своей музыкой.

Климентий родился в Магадане, но сейчас живет в Новосибирске. В свои годы он посетил уже 50 регионов страны. В каждом из них музыкант проехался на велосипеде со своим неизменным инструментом. Так, за два года парень сменил уже пять аккордеонов — все предыдущие поломались в дороге.

«Я не ожидал, что я так далеко уеду. Я думал, я буквально покатаюсь 1-2 недели — и все. Но, как видите, я не смог остановиться. И вот я до сих пор не могу остановиться. Хотелось бы как можно чаще видеть радость и улыбки на лицах прохожих», — поделился своим настроением Климентий.

В Красноярске он намерен пробыть не меньше недели, посетив при этом торжественное шествие 9 Мая. После этого музыкант вновь отправится в путь — его следующей целью станет покорение Эльбруса.

Ранее россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира. Среди наиболее популярных вариантов оказались Токио и Сеул.

