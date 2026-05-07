В Кремле сделали заявление на фоне самой массовой атаки на Россию

Песков: Обеспечение безопасности россиян является абсолютным приоритетом властей

Обеспечение безопасности россиян является абсолютным приоритетом властей. Такое заявление на фоне самой массовой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что накануне Дня Победы в России принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. По его словам, необходимые меры принимаются в рамках действующего закона.

«Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима», — обозначил Песков.

В ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России 347 дронов на фоне «режима тишины», который объявил украинский лидер Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы с полуночи среды, 6 мая. Атака стала рекордной по массовости.