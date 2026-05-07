12:40, 7 мая 2026Россия

В Кремле сделали заявление на фоне самой массовой атаки на Россию

Песков: Обеспечение безопасности россиян является абсолютным приоритетом властей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Обеспечение безопасности россиян является абсолютным приоритетом властей. Такое заявление на фоне самой массовой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что накануне Дня Победы в России принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. По его словам, необходимые меры принимаются в рамках действующего закона.

«Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима», — обозначил Песков.

В ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России 347 дронов на фоне «режима тишины», который объявил украинский лидер Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы с полуночи среды, 6 мая. Атака стала рекордной по массовости.

