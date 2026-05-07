Россия
13:26, 7 мая 2026

В России заявили об ответственности Европы за конфликт на Украине

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Европа должна признать вину за конфликт на Украине, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд заявил, что Европе следует искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Киеву не удастся одержать победу в конфликте, а если в него окажется втянута НАТО, это приведет к началу третьей мировой войны.

«Постепенно таких людей среди европейских политиков, кто не только понимает, но и говорит об этом, становится все больше. Понимает большое количество, просто молчат, понимая, что в любом случае это их ответственность за то, что в 2021 году, когда Россия говорила о гарантиях безопасности, а американцы легко переложили ответственность на своих партнеров по НАТО, Европа приняла позицию такую, что начался конфликт. Они должны признать эту вину», — высказался депутат.

До этого глава Сербии Александр Вучич говорил, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. Он отмечал, что было бы лучше, если бы дверь для диалога оставалась открытой.

