Депутат Чепа заявил об ответственности Европы за конфликт на Украине

Европа должна признать вину за конфликт на Украине, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд заявил, что Европе следует искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Киеву не удастся одержать победу в конфликте, а если в него окажется втянута НАТО, это приведет к началу третьей мировой войны.

«Постепенно таких людей среди европейских политиков, кто не только понимает, но и говорит об этом, становится все больше. Понимает большое количество, просто молчат, понимая, что в любом случае это их ответственность за то, что в 2021 году, когда Россия говорила о гарантиях безопасности, а американцы легко переложили ответственность на своих партнеров по НАТО, Европа приняла позицию такую, что начался конфликт. Они должны признать эту вину», — высказался депутат.

До этого глава Сербии Александр Вучич говорил, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. Он отмечал, что было бы лучше, если бы дверь для диалога оставалась открытой.

