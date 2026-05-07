В российском городе толпа школьников избила девочку и заставила извиняться на коленях

В городе Шуя толпа школьников избила девочку и заставила извиняться на коленях

В городе Шуя Ивановской области толпа школьников избила 11-летнюю девочку и заставила ее извиняться на коленях. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Подростки поймали школьницу на несколько лет младше и поставили на колени. Ее заставили извиняться за якобы украденную электронную сигарету и вранье. Девочку били по лицу, а также били тогда, когда она уже упала.

На данный момент Следственный комитет Ивановской области возбудил уголовное дело в отношении трех детей возраста от 14 до 16 лет.

Ранее в центре Екатеринбурга на улице Вайнера жестоко избили 19-летнего студента из-за внешности. Группа мужчин толкнула молодого человека на землю. Его пинали ногами по телу и голове. Кроме того, обидчики забрали у юноши iPhone и перевели с его счета 800 рублей.