Во Владимире открылась выставка «Место памяти. Без срока давности»

Детские рисунки о войне показали на выставке во Владимире

Во Владимире на площадке областной филармонии начала работу выставка «Место памяти. Без срока давности», организованная по инициативе Национального центра исторической памяти при президенте России. Экспозиция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии открытия приняла участие руководитель национального центра, член Общественной палаты России Елена Малышева.

Центральное место выставки занимают картины, в том числе детские рисунки, скульптуры и малые архитектурные формы. Как отметили организаторы, проект раскрывает ключевые приоритеты исторической памяти о Великой Отечественной войне через творческое осмысление. Выставочное пространство станет площадкой для просветительского диалога и внесет вклад в сохранение исторической правды, укрепление национальной памяти и единства народов России.

По словам статс-секретаря — заместителя министра культуры России Жанны Алексеевой, проект «Без срока давности» стал одним из лидеров в вопросах осмысления преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. «В современных реалиях наша большая общая задача — привить уважение к истории Отечества, вместе противостоять любым попыткам фальсификации мировой истории, а главное — передать будущим поколениям память о трагедии, мужестве и стойкости советского народа», — заявила она.

Как в свою очередь отметил замгубернатора Владимирской области Владимир Куимов, выставка способна донести до современников, и в первую очередь до детей и молодежи, правду о трагедии Великой Отечественной войны. «Только помня о прошлом, мы можем построить наше настоящее, наше будущее», — сказал он.

Елена Малышева подчеркнула, что тема геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, еще никогда не ощущалась так остро. «Сегодня извне на когнитивном уровне формируются деструктивные понятия и нарративы, цель которых — сбить нас с толку. Историческая память становится конструктивной и фундаментальной только тогда, когда она проходит через сердце каждого», — считает руководитель Национального центра исторической памяти.

В экспозиции также представлены работы участников всероссийской акции «Уничтоженное детство», приуроченной к трагическим событиям октября 1942 года, когда нацисты и их пособники уничтожили 214 детей — воспитанников Ейского детского дома. По мнению Малышевой, символично, что проект открылся именно во Владимире — историческом центре государственности, и скоро его увидит вся Россия.

Выставка подготовлена при содействии Министерства культуры России и правительства Владимирской области.

