Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

В Британии водитель принял рисунок за въезд в тоннель и врезался в стену

В Великобритании водитель легкового автомобиля врезался в стену с рисунком, напоминающим въезд в тоннель. Об этом сообщает издание news.com.au.

Инцидент произошел в шотландском городе Глазго. На стене были нарисованы два больших глаза с темными зрачками, которые можно было принять за въезды в настоящие тоннели.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Пострадавшего доставили в больницу.

