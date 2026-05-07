Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:21, 7 мая 2026Из жизни

Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

В Британии водитель принял рисунок за въезд в тоннель и врезался в стену
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: r/Scotland / Reddit

В Великобритании водитель легкового автомобиля врезался в стену с рисунком, напоминающим въезд в тоннель. Об этом сообщает издание news.com.au.

Инцидент произошел в шотландском городе Глазго. На стене были нарисованы два больших глаза с темными зрачками, которые можно было принять за въезды в настоящие тоннели.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Пострадавшего доставили в больницу.

Материалы по теме:
Двухнедельная остановка. В 2021 году более 1000 ДТП без участия трамваев стали причиной их задержек
Двухнедельная остановка.В 2021 году более 1000 ДТП без участия трамваев стали причиной их задержек
18 марта 2022
20 идей по развитию России: штрафы на благо общества. Какие новшества могут улучшить жизнь в России
20 идей по развитию России: штрафы на благо общества.Какие новшества могут улучшить жизнь в России
23 августа 2022

Ранее сообщалось, что житель Малайзии перепутал змею с канатом. Прибывшие на место происшествия спасатели сумели ее поймать. Это оказался трехметровый питон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok