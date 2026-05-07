13:48, 7 мая 2026Экономика

«Волки» и «единороги» вышли на российский рынок труда

Специалист по кадрам Игнатьева: Ищущие работу в РФ все чаще лгут о своем опыте
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Кирилл Луцюк

Фото: Yanalya / Magnific

Российский рынок труда столкнулся с двумя серьезными проблемами. Об этом рассказала специалист по подбору персонала в «Битрикс24» Александра Игнатьева. Ее процитировала «Газета.Ru».

Первая заключается в том, что предприниматели ждут от соискателей почти безупречного совпадения по длинному списку пунктов. Таких кандидатов условно называют «единорогами». Они должны обладать всеми необходимыми характеристиками: экспертизой, самостоятельностью, способностью быстро погружаться в контекст, мотивацией, зрелостью и потенциалом для роста внутри роли. Однако в реальности такие люди — большая редкость.

Вторая проблема — это соискатели, которые склонны фальсифицировать трудовой опыт. По словам Игнатьевой, они получили прозвище «волки». Такие люди пытаются произвести впечатление на потенциального работодателя хорошо сочиненной профессиональной легендой. Оказалось, что 35 процентов работодателей сталкиваются с накруткой опыта несколько раз в неделю. «Волков» отличает склонность говорить общими формулировками, однако они не могут подробно объяснить свою роль в проекте, логику решения или реальные ограничения.

«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims» Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
25 августа 2024
25 августа 2024
«Раньше их называли тунеядцами» Почему зумеры не хотят ни учиться, ни работать и как движение «ни-ни» может разрушить экономику?
29 декабря 2024
29 декабря 2024

Игнатьева полагает, что российский рынок труда будет становиться все более требовательным. В частности, нормой станет требование навыков работы с искусственным интеллектом. Кроме того, предпринимателям уже недостаточно лишь профильного опыта. От претендующего на ту или иную вакансию ждут более широкого набора навыков, самостоятельности, гибкости, быстрой адаптации и умения работать с новыми инструментами.

В конце апреля стало известно, что за последние пять лет кадровый резерв в России сжался на три миллиона человек — примерно с семи до четырех миллионов работников.

