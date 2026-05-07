Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:26, 7 мая 2026Забота о себе

Врач рассказала об опасности популярной позы для сидения

Остеопат Джоши: Сидение нога на ногу нарушает приток крови к конечностям
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pra Chid / Shutterstock / Fotodom

Остеопат Аниша Джоши рассказала об опасности популярной позы для сидения. Врача цитирует издание Metro.

По словам Джоши, сидение в позе нога на ногу вызывает асимметрию позвоночника. «В этой позе вы подворачиваете одно бедро, а другое остается относительно прямым — в итоге одна сторона вашего таза, бедра и поясницы работает иначе, чем другая. Со временем этот дисбаланс может привести к напряжению в тазобедренных суставах, неравномерной нагрузке на нижнюю часть позвоночника и дискомфорту», — объяснила она.

Врач добавила, что такая поза нарушает приток крови к конечностям и временно повышает кровяное давление, поскольку верхняя нога оказывает давление на вены нижней. Чтобы избежать этого, Джоши посоветовала выбирать другие позы.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

«Хорошая поза — это когда обе ступни ровно стоят на полу, колени находятся примерно на уровне бедер или ниже, а поясница выпрямлена. Но гораздо важнее, чем принимать "идеальную" позу, — это регулярно менять ее, даже если для этого придется переносить вес тела, вытягивать ноги или вставать на пару минут каждые 30-40 минут», — посоветовала она.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. По его словам, прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    «Я проинформировал президента России». Пашинян отказался приезжать на парад Победы в Москву. Как он это объяснил Путину?

    Появились подробности попытки атаки ВСУ на Россию через страну НАТО

    Рекордно подорожавшая корейская компания перестанет продавать телевизоры в Китае

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok