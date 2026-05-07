Врач рассказала об опасности популярной позы для сидения

Остеопат Джоши: Сидение нога на ногу нарушает приток крови к конечностям

Остеопат Аниша Джоши рассказала об опасности популярной позы для сидения. Врача цитирует издание Metro.

По словам Джоши, сидение в позе нога на ногу вызывает асимметрию позвоночника. «В этой позе вы подворачиваете одно бедро, а другое остается относительно прямым — в итоге одна сторона вашего таза, бедра и поясницы работает иначе, чем другая. Со временем этот дисбаланс может привести к напряжению в тазобедренных суставах, неравномерной нагрузке на нижнюю часть позвоночника и дискомфорту», — объяснила она.

Врач добавила, что такая поза нарушает приток крови к конечностям и временно повышает кровяное давление, поскольку верхняя нога оказывает давление на вены нижней. Чтобы избежать этого, Джоши посоветовала выбирать другие позы.

«Хорошая поза — это когда обе ступни ровно стоят на полу, колени находятся примерно на уровне бедер или ниже, а поясница выпрямлена. Но гораздо важнее, чем принимать "идеальную" позу, — это регулярно менять ее, даже если для этого придется переносить вес тела, вытягивать ноги или вставать на пару минут каждые 30-40 минут», — посоветовала она.

