ВСУ перебросили резервы к Сумам из-за российских войск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы из Киевской области на сумское направление. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, такое решение ВСУ были вынуждены принять из-за продвижения российских военных. Собеседник агентства отметил, что данную информацию также подтверждают сообщения украинских волонтеров.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Российская армия достаточно интенсивно продвигается на сумском направлении. До этого сообщалось, что ВСУ за месяц потеряли под Сумами роту бойцов практически в полном составе.