Оскорбления Трампа в адрес Ирана встревожили союзников США

11:30, 7 мая 2026

Politico: Жесткая риторика Трампа по Ирану вызывает тревогу на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана вызывает тревогу у чиновников в США и союзных Вашингтону странах Ближнего Востока. Об этом пишет Politico.

«Постоянные уничижительные высказывания президента Дональда Трампа в адрес иранского руководства вызывают беспокойство у некоторых арабских и американских чиновников, (...) которые опасаются, что подобные оскорбления могут стать серьезным препятствием на пути к реальному прекращению войны», — говорится в публикации.

Как утверждается, официальные лица обеспокоены нежеланием Трампа проявить достаточное уважение к лидерам Ирана, чтобы позволить им «сохранить лицо» даже в случае некоторых уступок Вашингтону.

Ранее сообщалось, что президент США надеется на заключение окончательного соглашения о завершении войны с Ираном в течение одной недели.

