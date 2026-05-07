Женщинам назвали веские причины чаще мастурбировать

Каждой женщине необходимо как можно чаще мастурбировать, убежден сексолог Крис Марчелло. Веские причины заниматься самоудовлетворением он назвал в разговоре с изданием Metropoles.

Женская мастурбация на протяжении долгого времени считалась постыдной, поэтому многие женщины выросли с внутренним запретом на удовольствие, пояснил Марчелло. «Однако мастурбация позволяет открыть эрогенные зоны и почувствовать собственный ритм, не испытывая при этом давления из-за необходимости удовлетворить желания партнера», — отметил он.

Самоудовлетворение повышает самооценку и делает сексуальную жизнь более осознанной и полноценной, добавил специалист. Кроме того, благодаря мастурбации женщина перестает искать разрешение на получение удовольствия, отметил Марчелло. При этом специалист подчеркнул, что такое разрешение никогда не требовалась мужчинам, поскольку их исследование собственной сексуальности всегда всячески поощрялось, благодаря чему они обладают уверенностью и знаниями о своем теле.

Ранее сексолог Бенджамин Дэвис рассказал о причинах эректильной дисфункции у молодых мужчин. По его словам, в этом возрасте проблемы с потенцией зачастую возникают из-за хронического стресса.