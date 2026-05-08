8 мая: какой праздник отмечают в России и мире

8 мая в России отмечают День оперативного работника уголовно-исполнительной системы, во всем мире — День Красного Креста и Красного Полумесяца, а также День окончания Второй мировой войны. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 8 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы

8 мая свой профессиональный праздник отмечают оперативные работники уголовно-исполнительной системы (УИС) РФ. Официально структура была создана 8 мая 1935 года.

Сейчас оперативные работники УИС обеспечивают безопасность заключенных и персонала в местах лишения свободы. Также они занимаются расследованием и предупреждением преступлений в исправительных учреждениях. В их обязанности входит розыск сбежавших преступников и тех, кто уклоняется от наказания.

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) — это подразделение Министерства обороны РФ, которое отвечает за сотрудничество с другими странами в военных вопросах.

Профессиональный праздник работников ФСВТС приурочен к годовщине создания ведомства. 8 мая 1953 года в СССР учредили Главное инженерное управление (ГИУ) при Министерстве внутренней и внешней торговли. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству — преемница ГИУ.

Праздники в мире

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — самое масштабное гуманитарное сообщество в мире. Праздник в честь организации отмечается 8 мая, в день рождения ее основателя, швейцарского предпринимателя Анри Дюнана.

В 1859 году Дюнан организовал помощь солдатам, раненным во время битвы при Сольферино в австро-итало-французской войне. Он обратился к жителям соседних поселений с призывом помочь раненым, независимо от их национальности, языка, и от того, в какой армии они воевали. Позже с подачи Дюнана был организован Международный комитет помощи раненым, вскоре переименованный в Международный комитет Красного Креста.

День окончания Второй мировой войны

8 мая в Европе отмечают День окончания Второй мировой войны. В Германии этот праздник называют Днем освобождения от национал-социализма. Традиционно по всей стране люди собираются у крупных мемориалов, а первые лица Германии произносят эмоциональные речи. Так, в 2023 году президент Вальтер Штайнмайер заявил:

Мы благодарим всех союзников, освободивших Германию и Европу от национал-социализма. Это было освобождение, которое вынуждено было прийти извне, потому что наша страна глубоко погрязла в собственных бедах и собственной вине. Наш урок из истории: не допустить повторения подобного! Вальтер Штайнмайер Президент Германии

День окончания Второй мировой войны также отмечают во Франции, Великобритании, Норвегии и других европейских странах. Главные мероприятия проходят у памятников погибшим воинам — 8 мая принято вспоминать всех, кто пожертвовал собой ради мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 мая

День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй Мировой войне;

Всемирный день осла;

День белого лотоса;

Всемирный день борьбы с раком яичников.

Какой церковный праздник 8 мая

День памяти апостола и евангелиста Марка

В ночь крестных страданий Христа апостол Марк следовал за своим учителем. После Воскресения он отправился распространять христианское учение: основал Церковь в Египте, проповедовал в Ливии, некоторых регионах Африки, и даже дошел до Рима. Считается, что именно там Марк написал свое Евангелие.

В течение жизни Марк активно боролся с язычниками, тем самым возбудив их ненависть. Однажды во время богослужения они напали на апостола, избили его и бросили в темницу. На утро язычники поволокли Марка на суду, но он тихо скончался по дороге.

День памяти Сильвестра Обнорского

Святой Сильвестр Обнорский был учеником Сергия Радонежского. Получив благословение своего наставника, он отправился в отшельничество. Постепенно о нем узнали люди в окрестных селениях и стали приходить к иноку за наставничеством и советом. Вскоре вокруг жилища Сильвестра появилось множество келий монахов-учеников. Тогда он основал монастырь на реке Обноре.

Предание гласит, что за свои духовные подвиги Сильвестру был послан дар чудотворения. Считается, что святой мог исцелять разные недуги, особенно болезни глаз.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 мая

День памяти преподобного Василия Поляномерульского;

День памяти священномученика Сергия Рохлецова;

День Цареградской иконы Божией Матери.

Приметы на 8 мая

Если 8 мая соловей петь начал — половодье скоро отступит;

Дождь 8 мая предвещает богатый урожай;

Если кукушка голос подала, то заморозков больше не будет;

Если 8 мая будет ясная погода, то и лето будет жаркое.

Кто родился 8 мая

Энрике Иглесиас (51 год)

Испанский певец, продюсер и актер Энрике Иглесиас родился 8 мая 1975 года. В 1995 году Иглесиас выпустил дебютный альбом Enrique Iglesias, который сразу же принес певцу «Грэмми» в номинации «Лучшее латиноамериканское поп-исполнение». Позже одна из самых популярных песен артиста Bailamos прозвучала в фильме «Дикий, дикий Запад», подняв карьеру Энрике на международный уровень. За годы творчества Иглесиас выпустил более 40 синглов и 10 альбомов, которые 116 раз становились платиновыми.

Анри Жан Дюнан (1828-1910)

По инициативе предпринимателя Анри Дюнана была создана всемирная организация Красного Креста. Также благодаря ему в 1864 году была принята первая Женевская конвенция об улучшении участи раненных в сухопутной войне. В 1901 году Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира.

