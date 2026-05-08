99-летний ветеран вышел на футбольное поле и «дал жару»

Почетный гражданин Краснодара вышел на футбольное поле и восхитил россиян

На матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу, перед игрой «Краснодара» и «Динамо», на поле вышел ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени и почетный гражданин Краснодара Степан Степанович Кузнецов. Кадры публикует Российский футбольный союз (РФС) в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Игроки еще не успели притронуться к мячу, как стадион взорвался аплодисментами — Степан Степанович нанес символический удар, сделав также пару финтов, что восхитило россиян.

«Здоровья и низкий поклон!», «Дай Бог долгих лет», «Поднял настроение!», «Дал жару», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплаты к 9 Мая в соответствии с указом президента и распоряжениями глав регионов.