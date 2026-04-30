13:56, 30 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам к 9 Мая

Депутат Бессараб: Ветераны ВОВ получат до 25 тысяч рублей к 9 Мая
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплаты к 9 Мая в соответствии с указом президента и распоряжениями глав регионов, напомнила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она пояснила, что каждый регион по-своему поддерживает ветеранов.

«В Москве в неюбилейный год выплата составляет 25 тысяч рублей. В других регионах суммы могут быть другими. В юбилейные годы размер выплат достигал 100 тысяч рублей», — уточнила парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что других дополнительных выплат к празднику не планируется. Ветеранов, к сожалению, осталось немного, но Победа остается большим праздником, поэтому поддержка им предусмотрена, заключила депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщал, что часть россиян получат пенсии досрочно из-за майских праздников. Социальный фонд изменил график выплат в связи с майскими праздниками, поэтому часть пенсионеров получат деньги уже в апреле.

