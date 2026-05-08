04:31, 8 мая 2026

Директор модельного агентства раскрыл признаки опасных для девушек предложений

Екатерина Смирная

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Если модели поступает предложение под видом уникального эксклюзива, который лучше сохранить в тайне от всех, даже семьи — это повод задуматься, так как безопасные проекты не боятся открытости, рассказала директор модельного агентства МОД МЕНЕДЖМЕНТ Лилия Пасько. О тревожных сигналах она предупредила девушек в беседе с «Лентой.ру».

«В индустрии моды высокая конкуренция, поэтому, когда модели поступает эксклюзивное предложение — велик соблазн посчитать это классной возможностью, подтверждением своих заслуг или удачным шансом. Однако это не всегда так, и стоит тщательно обдумать и обсудить с близкими это предложение, прежде чем дать ответ. А если на отказ или просьбу подумать предлагающие реагируют раздражением или словами вроде "ты упускаешь шанс" — это однозначный повод насторожиться», — поделилась эксперт.

Модель могут убеждать, что родители, друзья или наставники помешают ее карьере своими советами, а она упустит шикарную возможность, привела пример Пасько. На самом же деле для многих моделей их близкие — это поддержка и дополнительный взгляд со стороны, обратила внимание специалист. Она подчеркнула, что надежные агентства спокойно относятся к тому, что модель обсуждает предложение, задает вопросы и берет время на решение.

«Когда просят держать все в секрете, модель фактически оставляют один на один с решением. Это делается намеренно, так как в такой ситуации модели легче согласиться на то, что при обсуждении с окружающими вызвало бы вопросы. Именно поэтому просьба о секретности — не формальность, а важный маркер. Если проект действительно профессиональный, ему не нужно скрываться. У него есть понятные условия, контакты и готовность все объяснить», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Если модели еще не исполнился 21 год, Пасько настоятельно рекомендовала, чтобы родители присутствовали на кастинге, первой встрече с агентством и на встрече по обсуждению проекта и условий контракта.

«Это помогает избежать недопонимания, обсудить все важные вопросы и внимательно ознакомиться с документами. В таких ситуациях родители могут оказать модели необходимую юридическую поддержку и помочь принять обдуманное взвешенное решение», — пояснила она.

Ранее россиянка рассказала об освобождении из скам-центра в Мьянме, куда ее заманили через Telegram-канал. Девушка едва не попала в рабство после отклика на вакансию в Таиланде. Изначально позиция называлась HR в агентстве при логистической компании, но позднее выяснилось, что речь идет о работе переводчиком.

