Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 8 мая 2026Силовые структуры

Избежавший пожизненного свердловский маньяк оказался должником

Свердловский маньяк задолжал приставам 740 тысяч рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Расправившийся с пятью девушками свердловский маньяк Михаил Незнамов оказался должником. Это выяснило РИА Новости.

Как следует из материалов дела, с ноября 2024 года по май 2025-го в отношении него начали четыре исполнительных производства на сумму почти 740 тысяч рублей. С него также должны взыскать исполнительские сборы размером 92 тысячи рублей. Кроме того, с ноября 2023 года Незнамов должен еще 5,2 тысячи рублей по категории «иные взыскания».

При этом часть долгов в размере 95 тысяч рублей за кредиты и платежи по ЖКХ списать не удалось, потому что у должника нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

В Каменск-Уральском с 2000 по 2005 год были найдены без признаков жизни пять девушек. Все преступления были совершены одинаково — преступник нападал на девушек в темное время суток, насиловал, а затем лишал жизни, используя колготки своих жертв. Долгие годы эти расправы оставались нераскрытыми.

Работавшего слесарем Незнамова задержали только в 2023 году благодаря новым методам анализа ДНК. В октябре 2023 года суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Жители Свердловской области были возмущены тем, что он избежал пожизненного лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Экипировка для водных видов спорта стала модным трендом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok