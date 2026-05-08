Избежавший пожизненного свердловский маньяк оказался должником

Свердловский маньяк задолжал приставам 740 тысяч рублей

Расправившийся с пятью девушками свердловский маньяк Михаил Незнамов оказался должником. Это выяснило РИА Новости.

Как следует из материалов дела, с ноября 2024 года по май 2025-го в отношении него начали четыре исполнительных производства на сумму почти 740 тысяч рублей. С него также должны взыскать исполнительские сборы размером 92 тысячи рублей. Кроме того, с ноября 2023 года Незнамов должен еще 5,2 тысячи рублей по категории «иные взыскания».

При этом часть долгов в размере 95 тысяч рублей за кредиты и платежи по ЖКХ списать не удалось, потому что у должника нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

В Каменск-Уральском с 2000 по 2005 год были найдены без признаков жизни пять девушек. Все преступления были совершены одинаково — преступник нападал на девушек в темное время суток, насиловал, а затем лишал жизни, используя колготки своих жертв. Долгие годы эти расправы оставались нераскрытыми.

Работавшего слесарем Незнамова задержали только в 2023 году благодаря новым методам анализа ДНК. В октябре 2023 года суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Жители Свердловской области были возмущены тем, что он избежал пожизненного лишения свободы.