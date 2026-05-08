07:48, 8 мая 2026Мир

Минобороны ОАЭ заявило об очередной ракетной угрозе

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Matthias Seifert / Reuters

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вновь объявлена ракетная и беспилотная угроза. Об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети Х.

«В настоящее время системы ПВО ОАЭ вступили в активное противодействие ракетным и беспилотным угрозам», — говорится в сообщении.

В Министерстве также добавили, что звуки, которые слышат жители и гости в разных районах страны — это результат перехвата баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно о том, что впервые на входе в Ормузский пролив у побережья порта Аль-Джир Объединенных Арабских Эмиратов был атакован крупный нефтяной танкер, принадлежащий китайской компании.

