Китайский нефтяной танкер атаковали возле порта ОАЭ

01:28, 8 мая 2026

Caixin: Китайский нефтяной танкер атаковали в Ормузском проливе у порта ОАЭ
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Mohammed Aty / Reuters

Крупный китайский нефтяной танкер был атакован на входе в Ормузский пролив у побережья порта Аль-Джир Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает издание Caixin.

Нападение произошло 4 мая, и стало первой подобной атакой на китайское судно. По информации портала, на танкере была замечена маркировка — China Owner & Crew. В результате атаки произошел пожар.

До этого Соединенные Штаты Америки (США) вывели из строя танкер, шедший под флагом Ирана в районе Оманского залива.

В свою очередь Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли ракетный удар по силам США, атаковавшим иранский танкер в Ормузском проливе.

