США ударили по танкеру в районе Оманского залива

CENTCOM: США нанесли удар по танкеру Ирана в районе Оманского залива

Американские военные вывели из строя танкер, шедший под флагом Ирана в районе Оманского залива. Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что американцы следили за танкером M/T Hasna, когда он проходил через международные воды по пути в иранский порт. Силы Соединенных Штатов предупреждали судно о том, что экипаж нарушает блокаду, отметили в CENTCOM.

Танкер Hasna не стал выполнять предупреждения, поэтому военные США вывели из строя его руль, произведя несколько выстрелов из пушки истребителя F/A-18 Super Hornet. Он был запущен с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72), добавили в публикации. Судно больше не следует по пути в Иран.

Помимо этого, в CENTCOM подчеркнули, что блокада, объявленная Вашингтоном, остается в силе. Мера касается судов, которые пытаются войти в иранские порты или покинуть их.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) США с начала блокады Ирана перехватили 29 судов, связанных с Исламской Республикой. В американском командовании опровергли сведения о том, что несколько коммерческих судов смогли обойти блокаду.