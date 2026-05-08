14:00, 8 мая 2026

Москвичам рассказали об особенностях работы метро 9 мая

Станции «Площадь Революции» и «Охотный Ряд» 9 мая будут работать с ограничениями
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Только на вход и пересадку будут работать несколько станций метро в Москве в субботу, 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Ограничения действуют с 05:30 и до окончания перекрытий движения на некоторых улицах города. Они коснутся станций метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

Ранее стало известно об ограничениях движения в Москве с 05:00 9 мая и до завершения городского мероприятия по случаю праздника. Закрываются Тверская, Моховая, Большая Никитская улицы, Гончарная набережная, Новая площадь и улица Петровка, а также другие улицы. 9 мая также возможно временное закрытие подземных переходов через Тверскую улицу.

