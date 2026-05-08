В Москве перекроют движение 9 мая

8 мая 2026

В Москве частично перекроют движение 9 мая
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На некоторых улицах и набережных в центре Москвы временно перекроют движение автотранспорта 9 мая. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Ограничения начнут действовать с 05:00 9 мая и до завершения городского мероприятия по случаю праздника. Кроме того, с 00:01 8 мая до 23:59 9 мая на перекрытых участках будет запрещено парковаться.

Закрыты окажутся Тверская, Моховая, Большая Никитская улицы, Гончарная набережная, Новая площадь и улица Петровка. Также перекроют Садовническую набережную, Садовническую улицу, Старую площадь, Театральный и Китайгородский проезды, Москворецкую, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Кадашевскую, Раушскую и Пречистенскую набережные. Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Фалеевский и Лубочный переулки, улица Балчуг, 1-й и 2-й Раушские переулки, улицы Солянка, Ильинка, Волхонка, Охотный Ряд и Варварка, Большой Москворецкий мост, Соймоновский проезд и Ветошный переулок тоже будут недоступны.

9 мая также возможно временное закрытие подземных переходов через Тверскую улицу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В России его заявление назвали попыткой давления и предупредили о жестком ответе в случае провокаций.

