Мужчин предупредили об опасности неухоженной бороды

Дерматолог Варгас: Неухоженная борода может привести к грибковой инфекции

Дерматолог Андресса Варгас предупредила мужчин, что неухоженная борода может привести к опасным проблемам со здоровьем. Ее слова передает издание Metropoles.

По словам Варгас, борода при недостаточном уходе становится рассадником грибков. Причем риск возникновения различных инфекций повышается даже при соблюдении правил гигиены, но, к примеру, плохом высушивании после мытья, использовании чрезмерного количества средств для укладки, а также из-за регулярных касаний этой области грязными руками, отметила специалистка.

Она добавила, что неухоженная борода может привести к появлению воспалений волосяных фолликулов, себорейного дерматита и стригущего лишая. Доктор пояснила, что данная область находится в зоне повышенного риска, поскольку волосы провоцируют активное прикрепление патогенов и препятствуют полноценному очищению кожи. В связи с этим, если то или иное заболевание уже возникло, можно столкнуться с трудностями при лечении, добавила Варгас.

