15:29, 8 мая 2026

Мужчин предупредили об опасности неухоженной бороды

Дерматолог Варгас: Неухоженная борода может привести к грибковой инфекции
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fxquadro / Magnific

Дерматолог Андресса Варгас предупредила мужчин, что неухоженная борода может привести к опасным проблемам со здоровьем. Ее слова передает издание Metropoles.

По словам Варгас, борода при недостаточном уходе становится рассадником грибков. Причем риск возникновения различных инфекций повышается даже при соблюдении правил гигиены, но, к примеру, плохом высушивании после мытья, использовании чрезмерного количества средств для укладки, а также из-за регулярных касаний этой области грязными руками, отметила специалистка.

Нарастить лысого. Почему борьба с облысением смертельно опасна
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
Она добавила, что неухоженная борода может привести к появлению воспалений волосяных фолликулов, себорейного дерматита и стригущего лишая. Доктор пояснила, что данная область находится в зоне повышенного риска, поскольку волосы провоцируют активное прикрепление патогенов и препятствуют полноценному очищению кожи. В связи с этим, если то или иное заболевание уже возникло, можно столкнуться с трудностями при лечении, добавила Варгас.

Ранее косметолог Екатерина Цыганкова рассказала о частых ошибках ухода за кожей весной. Одной из них, по ее словам, является использование агрессивных средств.

